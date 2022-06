F1: McLaren aponta ao quarto lugar | AutoSport

A McLaren ainda não deu o salto que pretendia este ano. A equipa de Woking teve um arranque de época abaixo do desejado e está agora a recuperar. Neste momento a McLaren é a quarta força da F1, mas a luta pelo segundo pelotão é cada vez mais renhida. Andreas Seidl, diretor da equipa, admitiu que a estrutura britânica aponta ao quarto lugar, ciente que o terceiro é demasiado ambicioso, olhando ao que a Mercedes pode fazer ao longo da época:

“Estamos perante uma forte competição com pilotos fortes e carros fortes e por isso a ordem do pelotão ainda pode mudar, dependendo das diferentes pistas, diferentes condições, seleção de pneus”, disse o chefe de equipa Andreas Seidl à The Race. “O nosso alvo é claro; queremos lutar pelo quarto lugar no campeonato de construtores. Temos tudo na equipa, juntamente com Lando e Daniel, para fazer isso”, disse Seidl.