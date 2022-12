F1: McLaren aponta ao quarto lugar em 2023 | AutoSport

A McLaren regrediu em 2022, terminando em quinto no campeonato, depois de em 2021 ter sido quarta e em 2020 ter sido terceira. Zak Brown já traçou os objetivos para a próxima época e o quarto lugar é o resultado mínimo desejado.

O crescimento da McLaren desde 2018 é claro, mas 2022, onde todos esperavam um salto qualitativo da equipa britânica, foi afinal um ano de regresso.Zak Brown não gostou disso e já estabeleceu os objetivos para 2023. São objetivos realistas, que implicam evolução, mas não uma pressão exagerada na equipa:

“Foi uma época difícil”, disse ele ao Speedcafe. “O quinto posto é dececionante. Tivemos os nossos desafios. Tivemos alguns bons fins-de-semana – um bom pódio de Lando [Norris]. Depois, é claro, tivemos dificuldade em lidar com a situação Daniel [Ricciardo] para maximizar o seu desempenho. Estamos super entusiasmados por termos contratado outro australiano [Oscar Piastri] – e isso não foi sem um pouco de luta e drama”, continuou Brown. “Portanto, sim, um ano difícil”.

“Temos dois dados aos quais damos mais atenção: um é o quão perto estamos da equipa que está a ganhar e, se essa equipa não for a Mercedes, a nossa outra referência – dado que a Mercedes é uma grande equipa e partilhamos o mesmo motor – é o quão perto estamos da Mercedes”, explicou Brown.

“Portanto, estas são as nossas duas principais referências de um ponto de vista competitivo e queremos estar mais próximos deles no próximo ano do que estivemos este ano. É difícil estabelecer um número muito específico para isso. É claro que gostaríamos de voltar pelo menos até ao quarto lugar no campeonato. Mas penso que vamos precisar de um pouco mais da nossa tecnologia no lugar para podermos entrar nos três primeiros”.