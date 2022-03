F1: McLaren apoia Red Bull e defende discussão sobre limite orçamental | AutoSport

A economia global está a ressentir-se da invasão russa à Ucrânia e é inevitável que os efeitos das várias sanções se façam sentir em todo o lado. A F1 também deverá ter de gerir as implicações dessas sanções, sendo que a Red Bull já pediu para que o limite orçamental fosse revisto, o que a McLaren também pretende.

Não é habitual vermos a McLaren a defender alterações ao limite orçamental, mas a nova situação global fez a equipa repensar a sua posição, como explicou Andreas Seidl, diretor da equipa:

“Com as situações que surgiram nas últimas semanas e meses como a inflação, a crise adicional que está a acontecer, penso que é importante ter uma discussão sobre o assunto e ver o que faz sentido. Estamos prontos para essa discussão e vamos falar com as outras equipas, juntamente com a FIA também, porque temos o mesmo desafio, tendo o limite orçamental para gerir, agora com despesas adicionais e inesperadas. Estamos abertos a soluções ou potenciais ajustamentos, desde que de forma razoável”.