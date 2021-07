F1: McLaren apoia adiamento da nova diretiva técnica para as paragens nas boxes | AutoSport

A FIA lançou uma diretriz técnica para que os tempos das paragens nas boxes sejam maiores para evitar falhas, o que não agradou especialmente à Red Bull. No entanto, a introdução da medida foi adiada.

A medida deveria ser implementada no GP da Hungria e pretendia que as paragens nas boxes fossem mais seguras e, por conseguinte, mais lentas. Uma das novas regras diz que o macaco frontal não pode ser libertado até que todas as pistolas pneumáticas tenham sinalizado que o parafuso está apertado, e outra que deve haver pelo menos 0,2s entre a libertação do macaco e a luz verde a ser mostrada ao condutor.

Como se entende é um sistema complexo que as equipas têm de treinar e com o pouco tempo que tem havido para isso, a FIA adiou a introdução da medida para o GP da Bélgica, depois das férias, o que agradou a Andreas Seidl:

Questionado se estava satisfeito com o adiamento, Seidl respondeu: “Sim, penso que foi uma discussão construtiva entre as equipas e a FIA. Devido à situação especial em que nos encontramos também com a Covid, não é assim tão fácil voltar às fábricas neste momento e treinar as mudanças que estavam inicialmente na nova diretiva técnica. Faz sentido atrasá-la e utilizar o intervalo para dar a cada equipa a oportunidade de estar preparada para a mudança”.

O diretor da equipa Red Bull, Christian Horner, tinha anteriormente rotulado a diretiva como “perigosa”.

“É dever do concorrente garantir que o carro é seguro e a penalidade por uma roda não ser fixada corretamente é ter de parar o carro imediatamente, pelo que é um castigo brutal se não tiver as quatro rodas presas com segurança”, disse Horner. ” Não tenho bem a certeza do que a diretiva técnica está a tentar alcançar porque penso que há uma grande complexidade”.

Causa alguma estranheza esta necessidade de mudar o procedimento de paragem nas boxes a meio da época, quando não tem havido muitos incidentes neste capítulo. Sendo um momento da corrida em que a Red Bull é muito forte, é normal que a equipa esteja insatisfeita com a medida.