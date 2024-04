F1: McLaren anuncia reestruturação após saída surpreendente de David Sanchez

Numa reviravolta surpreendente, a McLaren anunciou uma nova reestruturação no departamento técnico da equipa de Fórmula 1 após a saída inesperada de David Sanchez, justificada com diferenças entre o engenheiro francês e “as expectativas originais” da equipa.

A saída de Sanchez acontece apenas três meses depois de se ter juntado oficialmente à McLaren – cumpriu a licença depois da saída da Ferrari e começou a trabalhar em Woking em janeiro deste ano – e nomeado diretor técnico para o conceito e desempenho do carro naquela altura. A saída repentina de Sanchez levou à necessidade de mais ajustes na hierarquia técnica da equipa.

O diretor da equipa da McLaren, Andrea Stella, abordou a saída de Sanchez num comunicado de imprensa, esclarecendo as circunstâncias que rodearam este desenvolvimento inesperado, passando o chefe de equipa a acumular interinamente a função até agora ocupada pelo engenheiro francês, até ser encontrado um substituto.

“Este novo passo na evolução da estrutura do Departamento Técnico e do modelo de trabalho dentro da equipa significa o nosso compromisso de melhorar constantemente as nossas capacidades técnicas e fluxos de trabalho para uma maior eficiência e eficácia”, afirmou Stella. Após discussões aprofundadas entre David Sanchez e a direção da equipa, foi tomada a decisão mútua de David deixar a equipa. Após a nossa reflexão conjunta, tornou-se evidente que o papel, as responsabilidades e as ambições associadas à posição do David não se alinhavam com as nossas expectativas originais quando concordou em juntar-se a nós em fevereiro de 2023”.

Adianta ainda o responsável da equipa que “reconhecendo este desalinhamento, tanto o David como eu concordamos que seria melhor separarmo-nos agora, de modo a permitir-lhe procurar outras oportunidades que melhor aproveitem toda a escala e amplitude do seu notável conjunto de competências. Valorizamos muito e com gratidão as contribuições que o David deu durante o seu tempo relativamente curto connosco e desejamos-lhe o melhor nos seus futuros empreendimentos”.

Desta forma, Rob Marshall assume o papel de designer-chefe após a sua chegada, vindo da Red Bull, enquanto Neil Houldey passa a desempenhar o cargo de diretor técnico de engenharia e Peter Prodromou continuará no seu cargo de diretor técnico de aerodinâmica.

O próprio David Sanchez disse estar grato pela “oportunidade de ter feito parte desta equipa. Embora o papel que tínhamos imaginado e acordado não estivesse alinhado com a realidade do cargo que encontrei, saio com respeito pela liderança, admiração pela dedicação dos meus colegas e apreço pela abertura e honestidade com que discutimos e chegamos a esta decisão”.

A saída do antigo engenheiro da Ferrari acrescenta uma camada de complexidade aos esforços de reestruturação em curso da McLaren, que foram iniciados após a saída de James Key. O papel de Sanchez era essencial para o realinhamento estratégico da McLaren, o que torna a sua saída ainda mais significativa.