F1: McLaren anuncia OKX como novo parceiro | AutoSport

São sinais dos novos tempos e a F1 tem visto um aumento tremendo no número de equipas que têm patrocínios ligados às criptomoedas. A McLaren anunciou um acordo de parceria com a OKX, uma Exchange (plataforma digital onde se pode comprar ou vender criptomoedas). Será um parceiro da equipa de Fórmula 1 da McLaren e da equipa de E-Sports da McLaren Shadow a partir de 2022. A OKX torna-se assim no primeiro patrocinador principal ligado às criptomoedas de uma equipa de F1.

Como explicado na declaração, “a relação com a OKX irá apoiar a experiência global da equipa, proporcionando aos adeptos da equipa britânica oportunidades e inovações excitantes para aproximar os adeptos da acção”.

São oito as equipas que têm parceiros com ligações às criptomoedas, o que mostra a força que este novo mercado está a ganhar. Um novo mundo a entrar em força no Grande Circo.

We are excited to announce a major multi-year partnership with @OKX, one of the largest cryptocurrency exchanges by trading volume, as a Primary Partner of the McLaren Formula 1 Team and McLaren Shadow esports Team from 2022. 🤝



Welcome to the family! 🧡