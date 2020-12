F1: McLaren anuncia novos investidores

A McLaren anunciou hoje que irá contar com novos investidores. A equipa de Woking vendeu parte das suas ações a um grupo de investidores americanos.

A MSP Sports Capital com sede nos EUA, cujos parceiros estão envolvidos na Liga Principal de Basebol, no basquetebol americano e no futebol europeu, lideram um consórcio que inicialmente comprará 15% na equipa, numa operação que deverá aumentar para 33% até ao final de 2022.

O acordo proporcionará à McLaren Racing uma injeção de 185 milhões de libras durante os próximos dois anos e elevará o valor da empresa para os 560 milhões de libras.

Como parte do acordo, o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, comprometeu-se com a equipa a longo prazo e a sua equipa de liderança permanecerá inalterada.

Paul Walsh, atualmente presidente executivo do Grupo McLaren, será o presidente da McLaren Racing, enquanto Jahm Najafi e Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa se tornarão vice-presidentes.

Brown disse que o investimento representa um “momento chave” no progresso da McLaren Racing.

“A MSP Sports Capital é, acima de tudo, um investidor desportivo. Eles conhecem o mercado e a sua equipa tem uma experiência considerável e um sucesso comprovado em propriedades desportivas globais”.

“Eles são tanto um parceiro como um acionista, com a capacidade de alavancar a sua rede e conhecimento para o benefício a longo prazo da McLaren Racing”.

“Este novo investimento reforça o nosso plano de devolver à McLaren a disputa por vitórias em corridas e campeonatos de Fórmula 1 e IndyCar, e reforçará o nosso impulso positivo à medida que continuamos a concentrar-nos incansavelmente na nossa missão de regressar ao topo “.

A McLaren Automotive não faz parte da transação e continua a ser propriedade exclusiva do Grupo McLaren.