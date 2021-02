F1, McLaren, Andreas Seidl: “não haverá o número 1 definido”

Andreas Seidl, Chefe de Equipa da McLaren, diz que Daniel Ricciardo não é o número 1 na equipa. Acrescentou, claro, que nem ele, nem Lando Norris terão esse estatuto, mesmo que o australiano chegue à equipa com outra bagagem, que, naturalmente, Norris ainda não tem. Lando Norris disse há dias que “não acredito que o Daniel seja um grande passo acima de tudo o que Carlos (Sainz) fez”, mas Seidl deixa bem claro que não haverá distinção na equipa: “Enquanto eu for chefe de equipa, não haverá o número 1 definido. Isso não é necessário nem benéfico para a dinâmica da equipa”, disse à emissora alemã N-TV, mostrando-se muito contente com a sua nova dupla: “Será muito forte. Lando é quase agora um veterano da McLaren, e Daniel é uma referência que nos tem faltado nos últimos dois anos. Ele provou no passado que pode ganhar corridas, com o material certo”, disse Seidl.