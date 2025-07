F1, McLaren: A Suspensão dianteira que divide opiniões

Uma das mais recentes atualizações no MCL39 da McLaren foi implementada na suspensão dianteira. Mas, ao contrário de outras atualizações, a sua utilidade tem levantado questões interessantes. Oscar Piastri simplesmente não usa a nova suspensão enquanto Lando Norris usa, mas não lhe atribui grande importância, especialmente nesta fase em que os resultados melhoraram.

O piloto australiano acredita que a nova suspensão oferece vantagens e desvantagens, em vez de vantagens claras. Salientou que a nova peça não é uma atualização direta, mas uma mudança na afinação que melhora algumas áreas, mas pode piorar outras. Como ele não tem tido dificuldades com as sensações no eixo dianteiro e lidera o campeonato, prefere manter a consistência com a afinação atual em vez de introduzir variáveis.

“Nunca a usei», disse Piastri citado pelo RacingNews365. “Para mim, não é uma melhoria, é apenas algo diferente, que torna algumas coisas, potencialmente melhores. Faz algumas coisas um pouco piores e, se fossem só benefícios, eu colocaria no carro, sem questionar. Mas, para mim, não tenho tido dificuldades com essa sensação; o ano tem corrido muito bem”.

Lando Norris minimiza importância da mudança

Lando Norris minimizou o impacto da nova suspensão dianteira. Os números mostram que após a atualização, os resultados de Norris melhoraram, com vitórias consecutivas na Áustria e em Silverstone. Em vez disso, Norris atribui a sua melhoria ao trabalho árduo, à preparação e à colaboração com a sua equipa, em vez de confiar nas atualizações do carro. Embora esteja aberto a testar o efeito real da suspensão, ele acredita que o seu ritmo recente se deve mais ao progresso pessoal do que às mudanças técnicas.

Acredita-se que a nova suspensão, instalada apenas no carro de Norris, melhora o feedback nas curvas, mas o britânico afirma que qualquer vantagem que ela oferece é mínima e difícil de quantificar.