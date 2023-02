F1: MCL60 já foi para a pista no Bahrein | AutoSport

A McLaren já colocou o seu MCL60 a rodar, na pista do Bahrein. O novo monolugar da equipa britânica vai ter um dia de filmagens onde poderá fazer os habituais 100km.

Assim, este teste servirá para os pilotos e a equipa fazerem as últimas verificações antes do teste que começa na quinta-feira. Num vídeo lançado pela equipa, é possível ver Lando Norris a sair das boxes. Aos primeiros metros do que a equipa espera que seja um bom carro.

Time to unleash the power. 💪



Our #MCL60 hits the track for the first time! pic.twitter.com/hFVWmWr6Ra