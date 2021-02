F1: MCL35M já foi para a pista

A McLaren vai estar hoje em Silverstone para fazer um dia de filmagens em pista, que servirá também como shakedown do carro. Ontem o carro já não estava no MTC durante a apresentação pois já tinha sido enviado para Silverstone, onde hoje percorrerá os primeiros quilómetros. Eis as primeiras imagens:

Let’s go! ⏫🟢 #SendIt @LandoNorris takes the #MCL35M out on track for the first time at @SilverstoneUK. pic.twitter.com/xdgIcLFviJ