F1, Max Verstappen: “Zandvoort ficou ainda mais especial”

Max Verstappen experimentou o traçado de Zandvoort pela primeira vez, após as modificações feitas para receber a F1. O piloto da Red Bull ficou impressionado com as mudanças.

Verstappen afirmou que a pista ficou ainda mais especial após as modificações:

“Foi muito bom”, disse Verstappen à Sky Sports. “A pista já era muito boa de pilotar antes, mas acho que com as mudanças que eles fizeram ficou mais especial. Especialmente na curva 3 e na última curva com a inclinação. Na curva 3, a entrada é muito cega, porque é uma inclinação grande. Quando estamos sentado tão baixo no carro, não conseguimos ver. Com certeza, haverá muita diversão quando chegarmos aqui para o Grande Prémio.”