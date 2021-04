F1, Max Verstappen: “Voltaremos aos nível de 2014 / 2015”

A nova regulamentação para 2022 foi pensada para melhorar as corridas, com um conceito diferente na forma como os carros vão criar apoio aerodinâmico. Espera-se que tal signifique melhores corridas, mas uma coisa parece já garantida, os carros serão mais lentos do que os atuais.

Max Verstappen confirmou essa ideia:

“Já sabemos que os carros serão muito mais lentos. Compreendo que também terão um comportamento diferente. Os motores permanecem os mesmos, portanto, com a mesma ou mais potência e menos aderência, não será fácil. Veremos. Penso que se voltará aos níveis de aderência de 2014 ou 2015, o que é uma grande mudança. Vão parecer muito diferentes. Mas o mais importante é, e todos esperamos isso, que as corridas melhorem. É disso que os fãs vão gostar”.