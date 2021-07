F1, Max Verstappen: “Ver as celebrações quando ainda estou no hospital é desrespeitoso e anti-desportivo…” | AutoSport

Ainda há pouco tínhamos escrito um artigo em que escrevia: “As coisas vão apimentar fortemente, nas próximas duas semanas”, e “em tempo de guerra não se limpam espingardas” e a verdade é que não pensei que começasse tão cedo do lado dos pilotos. Max Verstappen, escreveu assim no Twitter: “

Ainda bem que estou bem, mas estou muito desapontado por ser atirado para fora de pista desta forma. A pena aplicada não nos ajuda e não faz justiça à perigosa manobra que o Lewis fez na pista. Assistir às celebrações enquanto ainda estou no hospital é um comportamento desrespeitoso e anti-desportivo da parte dele, mas seguimos em frente”, escreveu Verstappen. Senhoras e Senhores, hostilidades abertas, não perca o GP da Hungria de Fórmula 1…