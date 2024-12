F1: Max Verstappen vai ser pai, mas não vai ficar mas lento…

Desenganem-se os que acham que Max Verstappen, pode ficar, dentro de algum tempo, mais lento, porque não há evidências científicas ou estatísticas nos resultados de pesquisa até aqui efetuados que comprovem que os pilotos fiquem mais lentos após se tornarem pais pela primeira vez.

Isto a propósito de Kelly Piquet ter revelado publicamente que está muito feliz por estar à espera do seu segundo filho, o primeiro com Max Verstappen (o outro é do russo Danill Kvyat). A brasileira, filha do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet revelou a novidade nas redes sociais, agradecendo todas as mensagens de carinho.

Obviamente, alguém algum dia se lembrou que com o nascimento de uma criança o seu pai-piloto poderia ficar mais lento, mas a verdade é que a performance dos pilotos depende muito mais de fatores como a qualidade do carro, equipa, idade do piloto, experiência, condição física, a idade mais avançada é obviamente um fator, porque os pilotos de F1 são atletas de alto nível e com o avançar dos anos perdem faculdades físicas, mas como Fernando Alonso, aos 42 anos, prova todos os fins de semana, a idade não é tudo, pois o espanhol continua competitivo.

A sugestão de que a paternidade afeta negativamente o desempenho é claramente um mito não comprovado.