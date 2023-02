F1, Max Verstappen: “uma boa primeira impressão” com o RB19 em Silverstone | AutoSport

Max Verstappen diz ter ficado com uma boa “primeira impressão” do novo monolugar para a época que se avizinha, depois de ter estado ao volante do RB19 em Silverstone na sexta-feira.

Uma semana depois da Red Bull ter apresentado o projeto para a temporada de 2023 em Nova Iorque e ter confirmado a parceria com a Ford, o RB19 já concluiu os primeiros quilómetros em pista em segredo. A equipa esteve ontem em Silverstone com o carro e não foi feita qualquer menção a esse facto durante todo o dia. Só ao final do dia é que foi publicado um vídeo da estreia do RB19, mas a equipa manteve novamente tudo muito escondido, sem revelar nada do próximo monolugar de Max Verstappen e Sergio Pérez. A primeira verificação completa dos sistemas do RB19 antes dos treinos coletivos de pré-temporada no Bahrein correu bem. Segundo Max Verstappen, que esteve ao volante do carro “claro que foi um dia de filmagens, mas foi uma boa primeira impressão”. O piloto explicou ainda que “tudo correu muito bem, isso é exatamente o que se quer de um dia como este e agora estou muito entusiasmado por ir para o Bahrein”.