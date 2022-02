F1, Max Verstappen: “Temos menos aderência e com as rodas maiores vê-se menos o appex das curvas” | AutoSport

A Red Bull foi a primeira equipa a ‘mostrar’ o carro ao vivo, numa apresentação online da ‘novo’ Oracle Red Bull Racing. Max Verstappen recuperou o #1 para a Red Bull e está ansioso por isso para a pista: quando lhe perguntaram se começa esta época de forma diferente por ser o campeão, Max Verstappen mostra-se igual a ele próprio: “Nem por isso, só quero entrar no carro e começar a guiar para ver como o carro se porta, foi bom este tempo de férias, para recarregar”, começou por dizer Verstappen, que naturalmente está ansioso pelo que aí vem, já que ninguém sabe o que vai acontecer: “Há muitas interrogações relativamente aos novos carros, o que é importante é que nos nos preparemos da melhor forma possível, mas relativamente ao carro, para já não sabemos, estamos muito curiosos para ver como o carro se porta em pista”, disse.

Quando lhe perguntaram se sente mais pressão: “Faço o que sempre fiz, não há razões para fazer nada de forma diferente, claro que como piloto e com estes novos regulamentos, tens que te habituar ao carro, não é só saltar para ele e andar como quando eram um upgrade do ano anterior. Claro que vai ser necessária uma maior adaptação, mas tudo o resto é como sempre foi”, disse.

Contudo, Max Verstappen expressou duas preocupações com o novo carro, pois segundo diz, pelo simulador já percebeu que é mais difícil de ver o appex das curvas e sente que há menos aderência: “Não tenho rodado muito no simulador, mas o que andei deu para perceber que com estes grandes pneus vê-se menos dap ista e or isso é mais difícil acertar no appex. De resto, na pilotagem apenas parece que o carro tem um pouco menos de aderência. Mas vamos habituar-nos a isso. É para isso que temos treinos, para nos habituarmos ao deslizamento das rodas, do bloqueio e coisas desse género”, disse.