F1: Max Verstappen também bate recorde com o valor a pagar da superlicença para 2023 | AutoSport

Não é só em pista que o bicampeão do Mundo de Fórmula 1 bate recordes. Max Verstappen paga quase um milhão de Euros pela superlicença para poder competir na disciplina rainha do automobilismo na próxima temporada, mas é o resultado do seu sucesso, visto que por cada ponto somado este ano cada piloto paga 2.100 Euros, que acrescem ao valor base de 10.400 Euros. Assim sendo, Verstappen bateu qualquer outro valor anterior com o montante de 963.800 Euros.

O segundo classificado em 2022, Charles Leclerc paga 657.200 Euros e dos que menos pagam para competir em 2023 estão obviamente Nico Hülkenberg, Logan Sargeant e Oscar Piastri, com o valor base de 10.400 Euros por não terem qualquer ponto somado na Fórmula 1, mas Nyck de Vries, que se vai estrear na AlphaTauri a tempo inteiro como piloto principal, para 14.600 Euros.