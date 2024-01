F1, Max Verstappen: “Só tenho de gerir as minhas expectativas” | AutoSport

“Não pode ser sempre assim, eu sei disso”, disse ele ao The Times. “A época que tivemos foi provavelmente o melhor desempenho numa só época na F1, em termos de estatísticas e recordes. Por isso, sei que vai ser muito difícil tentar fazer melhor do que isso. Acho que só tenho de gerir as minhas expectativas daqui para a frente. É algo que temos de continuar a dizer a nós próprios. Quando ganhei o meu primeiro título, disse que tudo o que vem a seguir é um bónus porque, realisticamente, na F1, consegui tudo o que queria conseguir”, acrescentou. “Estar no pódio, fazer uma pole position, ganhar um campeonato. Este tipo de coisas era o meu sonho na Fórmula 1. De agora em diante, estou apenas a tentar manter-me no topo.”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI