F1, Max Verstappen: “Sinto que sou duro, não sinto que sou agressivo” | AutoSport

2021 tem sido, para já, um ano excelente em termos de luta pelo título de F1. Sem querer comparar com outros tempos da disciplina, a luta entre Lewis Hamilton e Max Verstappen tem dado aos adeptos muito para falar e discutir, por vezes até extremando posições, dentro e fora de pista. Muito se tem falado de agressividade, boa e má, entre os dois maiores protagonistas da temporada.

Max Verstappen em entrevista à The Race, afirmou que não se sente um piloto agressivo, mas que é duro e o facto de não ter qualquer ponto de penalização, é um argumento a seu favor.

“Sinto que sou duro, não sinto que sou agressivo. Claro que torno difícil ultrapassarem-me. Tentarei sempre dificultar-lhes a vida, colocá-los em posições difíceis, mas penso que o meu conhecimento de onde posso posicionar o meu carro é realmente bom e não tenho estado envolvido em acidentes onde atiro outros pilotos para fora de pista. Tenho zero pontos de penalização. Penso que isso diz muito.”

Sobre Silvertone, o neerlandês continua a defender que não fez nada de errado e como tal, não vai mudar a sua abordagem em corrida.

“Vou continuar a correr como fiz até agora. Senti que não fiz nada de errado nessa luta. Dei-lhe espaço mais do que suficiente, mas ele avaliou completamente mal a velocidade em curva, e especialmente o ângulo em que entrou naquela curva, não havia forma de fazer a curva com a velocidade com que entrou. Quando passa tão perto da parede interior, na entrada para Copse e depois ainda tenta fazer a mesma velocidade que eu, enquanto tenta abrir para a curva, e eu dou-lhe espaço, mais que um carro de largura, vai sair de pista. Mas desta vez, ele tocou na minha roda traseira direita e fez com que batesse na parede. Eu sabia muito bem onde estava a posicionar o meu carro e também sei, que quem entra com um ângulo tão apertado, especialmente do seu lado, desde a entrada até ao meio da curva, na saída, tenho de abrir a trajetória, para lhe dar espaço. Mas ele continuava a ficar sem espaço. Por mim, continuo a correr como corria. E penso que ele também aprenderá com o que aconteceu”.