F1, Max Verstappen: “seria estúpido olhar para os testes e pensar que estamos à frente”

Se Max Verstappen tiver um carro pouco abaixo do Mercedes isso será suficiente para dar a luta que nunca conseguiu dar, só a espaços, aos Mercedes. É o único piloto do plantel que produz acima do que o carro é capaz, mas o tempo passa e os campeonatos não chegam. Ser campeão este ano depende mais da Red Bull e da Honda, do que de si próprio, mas se Hamilton lhe entreabrir uma nesga da porta, o holandês pode fazer a vida muito difícil à Mercedes em geral e a Hamilton em particular. Para já saiu na mó de cima, dos testes: “Não me importei de ter apenas dia e meio no carro. Para mim o importante era a quilometragem e ver que as alterações de configuração que fizemos durante o teste estavam a funcionar. Só ainda guiamos em condições quentes e cada pista precisa de coisas diferentes, mas eu tenho uma boa sensação do carro. Do meu lado, esteve suficientemente estável para me sentir confortável, há sempre coisas a fazer melhor, mas estamos sempre a fazer melhorias e é isso que os engenheiros estão a fazer2, começou por dizer Verstappen, que está confiante para a temporada: “o teste foi um início positivo para nós. Estou contente porque consegui um bom número de voltas e obtive uma boa compreensão do carro, mas isso não diz nada sobre desempenho puro.

Sei que as pessoas estão entusiasmadas, mas os Mercedes continuam a ser os favoritos – como podem não ser, quando ganharam sete campeonatos mundiais seguidos.

Tenho a certeza que a Mercedes também quer que as pessoas pensem que somos os favoritos e nos pressionem, mas estamos apenas concentrados em nós próprios. Podem ter a certeza de que todos nesta equipa e na Honda estamos a fazer pressão para os vencer, e a todos os que possam ser rápidos este ano. Vejo cada época como uma nova oportunidade para os vencer, mas seria estúpido esperar que essa luta fosse fácil ao olhar para os testes e pensar que estamos à frente. Pessoalmente mal posso esperar até que todos nós estejamos a rodar na Q3, ou seja, quando se verá toda a gente em potência máxima, com pouco combustível. Esse é o momento de ver quem desenvolveu um desempenho sábio e depois, na corrida, veremos quem consegue manter esse desempenho ao longo de uma distância de corrida. Esperemos que possamos ser bons em ambos”, disse.