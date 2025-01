F1: Max Verstappen, sem medo de penalizações, não vai mudar a postura

Max Verstappen, o tetracampeão mundial de F1, continua a ser assumidamente agressivo, apesar de estar a apenas quatro pontos na sua Super Licença de uma potencial proibição de correr em 2025. Verstappen insiste que não vai alterar o seu estilo de pilotagem, reconhecendo os erros do passado, como a sua manobra agressiva contra Oscar Piastri em Abu Dhabi, mas sublinhando a sua determinação e ambição.

Verstappen e outros, incluindo Fernando Alonso, questionaram a consistência das sanções da FIA. O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, reconheceu o risco que Verstappen enfrenta, mas apontou a necessidade de uniformidade nas decisões dos comissários.

“Não vou mudar o meu estilo de condução por causa disso”, declarou Verstappen ao Blick.

“Eu sei quando fui longe demais. Como na final em Abu Dhabi, quando ataquei Piastri na largada. Não tive problemas em pedir desculpas depois da corrida. Se estimularem a minha ambição, as coisas podem ir de vento em popa”.

“Podíamos discutir algumas das penalizações e os pontos durante horas. Agora, tal como Alonso, já tenho oito pontos de penalização. Mas não vou mudar o meu estilo de condução”.

No ano passado, Kevin Magnussen, da Haas, tornou-se o primeiro piloto de F1 a acumular 12 pontos num período de 12 meses, o que levou o dinamarquês a ficar de fora do Grande Prémio do Azerbaijão.

No entanto, Verstappen não se deixa abalar, apesar de continuar com oito pontos até 30 de junho, altura em que perderá dois pontos do seu atual registo.