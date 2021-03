F1, Max Verstappen: “Seis dias de testes era demasiado”

Max Verstappen inicia uma época que pode ser importante para si e para a Red Bull. O piloto certamente quererá entender se tem finalmente uma máquina capaz de o levar ao título ou se tem de ponderar uma mudança de ares. Mas o holandês já notou algumas diferenças no carro deste ano:

“Inicialmente comecei com o RB15 para voltar a entrar no ritmo depois da pausa e depois saltei para a RB16B”, disse ele ao website da Red Bull. “Foi um dia de filmagens, mas é útil para ficar confortável com o carro, com o motor e tentar fazer as coisas correr sem problemas e estar o mais bem preparado possível para ir testar no Bahrein. Há mudanças e pude sentir a diferença em relação ao ano passado. O fundo plano é bastante diferente e por isso o carro vai sempre comportar-se de forma diferente. Mas os dias de filmagem não são sobre trabalho de afinação , pois isso será feito no Bahrein”.

Com um calendário de testes drasticamente mais reduzido do que o habitual, o arranque da época promete ser desafiador mas Verstappen não se importa com menos teste:

“Sim, vai ser curto – um dia e meio cada um para os pilotos- mas eu gosto disso”, disse ele. “Penso que seis dias era muito. Adoro pilotar carros de Fórmula 1, mas não há competição para isso… Estou bem com um dia e meio. Claro, espero que o dia e meio corra sem sobressaltos”.