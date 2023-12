F1, Max Verstappen: “Se houver uma mulher a ganhar a todos os outros, terá a oportunidade” | AutoSport

“Naturalmente, para as mulheres, é ainda mais difícil [chegar à F1], porque há menos mulheres. Penso que conduzir um F1 fisicamente em alguns sítios é bastante difícil, mas penso que tudo é treinável se trabalharmos arduamente para isso – mas é naturalmente um pouco mais difícil para uma mulher”, acrescentou. “Mas se tiveres talento suficiente, então é claro que é possível. Não creio que os chefes de equipa sejam pessoas que tomam decisões sobre a escolha dos seus pilotos: ‘Oh, não, nós só escolhemos homens’. Se houver uma mulher que está a ganhar a todos os outros, então, naturalmente, ela terá a oportunidade de chegar à Fórmula 1. É que há menos mulheres no desporto e, naturalmente, a percentagem de mulheres que chegam ao topo é menor.”

Em declarações ao RacingNews365, Verstappen reconheceu que a baixa percentagem de mulheres que competem leva a que seja ainda mais complicado para o sexo feminino ser representado no Grande Circo. Verstappen acredita que se uma mulher conseguir ser tão rápida quanto as melhores, terá a sua oportunidade:

As mulheres ainda são muito pouco representadas no mundo do desporto motorizado. Se em algumas categorias já vemos mulheres a imporem-se, como no caso do WEC, na F1 essa realidade ainda está muito distante. Max Verstappen falou dessa questão.

