F1, Max Verstappen satisfeito: “Foi o melhor que me senti todo o fim de semana”

Max Verstappen não escondeu o alívio depois de assegurar o terceiro lugar na qualificação para o Grande Prémio dos Países Baixos, destacando que a Red Bull finalmente encontrou algum ritmo: “Este fim de semana tem sido difícil para nós, mas a qualificação foi o melhor que me senti. Estar em P3 deixa-me muito satisfeito. A energia do público tem sido incrível e ver tanto laranja é sempre especial.”

Apesar de reconhecer a superioridade da McLaren, Verstappen manteve o foco: “Eles estiveram muito rápidos, por isso é importante concentrarmo-nos na nossa corrida. Mas demos um bom passo em frente e espero que possamos manter esse nível amanhã.”