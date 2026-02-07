F1: Max Verstappen satisfeito com arranque da Red Bull após estreia do novo motor

A Red Bull iniciou de forma promissora a temporada de 2026, marcada pela estreia do seu primeiro motor desenvolvido internamente, em parceria com a Ford. Max Verstappen descreveu como “um bom começo” o desempenho do novo conjunto durante o shakedown em Barcelona, onde o neerlandês e o estreante Isack Hadjar completaram as primeiras voltas com o RB22.

Primeiras voltas “encorajadoras” em Barcelona

Após quase duas décadas a utilizar motores de construtores externos, a Red Bull apostou num projeto autónomo, criado inteiramente nas instalações da Red Bull Powertrains, em Milton Keynes. Apesar de condições meteorológicas adversas no primeiro dia, Verstappen mostrou-se otimista com o resultado global: “Conseguimos realizar muitas voltas e recolher dados valiosos. Ainda há aspetos a melhorar, como é natural nesta fase.”

O tricampeão mundial destacou ainda a fiabilidade do novo motor: “Foi positivo ver o número de voltas que completamos. É um bom começo, embora ainda estejamos numa fase inicial.”

Orgulho na equipa e parceria com a Ford

O diretor da equipa, Laurent Mekies, elogiou o esforço conjunto das equipas técnica e operacional: “É motivo de grande orgulho ver o trabalho desenvolvido em Milton Keynes traduzir-se num motor funcional logo nos primeiros testes.” A nova unidade motriz, desenvolvida em conjunto com a norte-americana Ford, equipará também a equipa-satélite Racing Bulls a partir de 2026, assinalando um marco estratégico para o grupo Red Bull na nova era híbrida da Fórmula 1.

