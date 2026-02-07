F1: Max Verstappen satisfeito com arranque da Red Bull após estreia do novo motor
A Red Bull iniciou de forma promissora a temporada de 2026, marcada pela estreia do seu primeiro motor desenvolvido internamente, em parceria com a Ford. Max Verstappen descreveu como “um bom começo” o desempenho do novo conjunto durante o shakedown em Barcelona, onde o neerlandês e o estreante Isack Hadjar completaram as primeiras voltas com o RB22.
Primeiras voltas “encorajadoras” em Barcelona
Após quase duas décadas a utilizar motores de construtores externos, a Red Bull apostou num projeto autónomo, criado inteiramente nas instalações da Red Bull Powertrains, em Milton Keynes. Apesar de condições meteorológicas adversas no primeiro dia, Verstappen mostrou-se otimista com o resultado global: “Conseguimos realizar muitas voltas e recolher dados valiosos. Ainda há aspetos a melhorar, como é natural nesta fase.”
O tricampeão mundial destacou ainda a fiabilidade do novo motor: “Foi positivo ver o número de voltas que completamos. É um bom começo, embora ainda estejamos numa fase inicial.”
Orgulho na equipa e parceria com a Ford
O diretor da equipa, Laurent Mekies, elogiou o esforço conjunto das equipas técnica e operacional: “É motivo de grande orgulho ver o trabalho desenvolvido em Milton Keynes traduzir-se num motor funcional logo nos primeiros testes.” A nova unidade motriz, desenvolvida em conjunto com a norte-americana Ford, equipará também a equipa-satélite Racing Bulls a partir de 2026, assinalando um marco estratégico para o grupo Red Bull na nova era híbrida da Fórmula 1.
FOTO Red Bull Contentpool Getty Images
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI