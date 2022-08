F1, Max Verstappen revela capacete especial inspirado no seu pai | AutoSport

Max Verstappen espera mais uma vitória este fim-de-semana, no Grande Prémio do seu país. O líder do campeonato terá um capacete com um design muito especial para a corrida.

Verstappen revelou nas suas redes sociais o seu capacete especial, com um novo design específico para o Grande Prémio dos Países Baixos, e é inspirado no que o seu pai Jos Verstappen usou enquanto piloto de Fórmula 1.

Max disse: “Pensei que este seria um bom momento para apreciar todo o esforço que o meu pai fez por mim desde criança para me trazer para onde estou hoje, ganhando o Campeonato do Mundo”.