F1: Max Verstappen “resignado”, à espera de sinais positivos

Max Verstappen está mentalizado que o futuro a curto prazo na Red Bull não passa pelas vitórias regulares. O piloto tem assistido a uma revolução gradual interna da equipa, com a saída de grandes nomes que, inevitavelmente, enfraqueceu a estrutura, com a mais recente a ser a saída de Christian Horner.

O comentador de Fórmula 1 Alex Jacques considera que Max Verstappen já aceitou a fase de reconstrução da Red Bull, acreditando que o neerlandês teria abandonado a equipa caso não tivesse chegado a esse entendimento.

Verstappen confirmou no GP da Hungria que permanecerá em Milton Keynes até 2026, afastando rumores de uma possível mudança para a Mercedes. No entanto, a equipa austríaca já não apresenta a mesma força dominante de há um ano, estando agora num processo de recuperação liderado pelo novo diretor de equipa, Laurent Mekies.

O conselheiro Helmut Marko já descartou Verstappen da luta pelo título de 2025, apontando a superioridade da McLaren e as dificuldades atuais da Red Bull, que em Budapeste se traduziram num modesto nono lugar para o piloto. Embora a formação ainda vá implementar algumas atualizações nas últimas dez corridas, grande parte do foco já está virado para 2026, ano da estreia como fornecedor de unidades motrizes.

Para Jacques, Verstappen sabe que 2025 será um ano complicado, mas espera sinais claros de evolução.

“O foco para toda a grelha está a mudar para 2026, por isso será o mesmo para a Red Bull, mas eles estão em modo de reconstrução. Ele aceitou isso. Se não tivesse aceitado isso, teria deixado a equipa, por isso sabe no que se meteu. Mas sim, acho que está um pouco resignado com o seu destino para este ano, mas quer ver sinais de recuperação, para usar esse cliché desportivo divertido.”