F1: Max Verstappen quer ser chefe de equipa, quando largar o volante | AutoSport

“É esse o meu objetivo. Não quero necessariamente conduzir eu próprio, mas quero construir algo em grande e dar uma oportunidade a pilotos talentosos”, disse Verstappen à Blick. “Isso não significa que eu queira levá-los para a Fórmula 1, mas quero ajudá-los a progredir nas corridas. Há tantas séries no desporto automóvel onde nos podemos divertir e ter sucesso e, como piloto profissional, também podemos ganhar a vida com isso. Não apenas na Fórmula 1. Eu seria certamente um patrão sem papas na língua. Talvez um pouco à moda antiga, porque o que importa é o desempenho e não o facto de se estar ligado às redes sociais. Só quero ganhar porque isso acaba com toda a conversa em torno do assunto, e isso é o mais importante para mim.”

Ainda é cedo para Max Verstappen pensar na reforma e o piloto neerlandês tem ainda muitos recordes para bater. No entanto, o tricampeão parece ter já uma ideia do que pretende quando pendurar o capacete.

