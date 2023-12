F1: Max Verstappen quer o regresso de uma pista ao calendário | AutoSport

Há sempre uma ou outra pista que não está presente no calendário e que gostaríamos de ver. Seja pelo traçado, seja pelas corridas que a pista oferece, seja por uma ligação sentimental. Os pilotos também são assim e apesar da maioria olhar para Spa e Suzuka como as preferidas, há outras pistas que podiam (e deviam) estar no calendário. Max Verstappen escolheu uma que gostaria de ver novamente no calendário.

A pista em questão é Mugello. O traçado italiano recebeu a F1 apenas por uma vez, em 2020, no tempo da pandemia, mas causou boa impressão com as suas curvas rápidas e traçado fluído. Lewis Hamilton dominou esse fim de semana com Pole, vitória e melhor tempo. Verstappen gostava de ver a F1 de novo na pista transalpina:

“Para mim, Mugello”, disse Verstappen no podcast Talking Bull, quando lhe pediram para escolher uma corrida para acrescentar ao calendário.”Por causa do traçado da pista. Há tantas curvas rápidas e, num carro de F1, é tão bom.”

Link para o vídeo AQUI