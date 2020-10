F1: Max Verstappen quer Nico Hulkenberg como colega de equipa

Max Verstappen terá “pedido” à Red Bull para assinar com Nico Hulkenberg para 2021, segundo novos rumores que surgiram.

O lugar de colega de equipa de Verstappen em 2021 parece estar em aberto e Alex Albon complicou a tarefa de manter o lugar com um GP de Portugal fraco. A equipa austríaca pondera substituir o tailandês com um piloto de fora do programa da Red Bull e Max terá aconselhado a equipa a assinar com Hulkenberg.

Segundo os rumores, Verstappen pretende ter um colega de equipa mentalmente forte e que possa trazer pontos importantes para a equipa e vê em Hulk o parceiro ideal para isso. Isso pode jogar a favor do alemão que está na corrida com Sérgio Pérez para a vaga.