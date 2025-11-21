F1: Max Verstappen quer menos corridas e menos citadinos
Como melhorar a F1? Esta é uma questão que surge constantemente e à qual os responsáveis pelo desporto tentam responder, muitas vezes através de mudanças mais ou menos consensuais. Desafiado a apresentar a sua própria proposta, Max Verstappen revelou uma visão simples e até algo “old school” da modalidade.
A Fórmula 1 é provavelmente um dos desportos que mais questiona a qualidade do seu espetáculo e que mais pondera formas de o aprimorar. Trata-se de um dos ambientes competitivos mais emocionantes e fascinantes do mundo, onde tecnologia, competição, evolução e glamour se cruzam — e, ainda assim, parece viver numa crise de identidade permanente, sempre em busca da próxima solução capaz de tornar o espetáculo mais vibrante.
Apesar das dúvidas, o número de fãs continua a crescer, muito graças a iniciativas bem concebidas fora da pista. Já dentro dela é que surgem mais incertezas e maior discordância sobre o que deve ser a F1 do presente e do futuro.
First stint under the lights = debrief time 🤝#F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/RiKrO52g25
— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 21, 2025
Em entrevista ao canal YouTube 1Password, Max Verstappen comentou o que gostaria de ver na modalidade. Conhecido pelo seu gosto mais tradicional, o #1 da Red Bull foi desafiado a descrever como seria a sua Fórmula 1 se pudesse recriá-la do zero. O resultado faz lembrar uma era que não está assim tão distante:
“Definitivamente, muito menos corridas. Manteria apenas as melhores pistas, sem tantos circuitos citadinos. Faria fins de semana de apenas dois dias, com um treino livre, uma qualificação e a corrida. Também simplificaria o calendário, para permitir menos viagens. E não teria Sprints — só a corrida principal, que é onde está a verdadeira emoção.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI