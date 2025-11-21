F1: Max Verstappen quer menos corridas e menos citadinos

Como melhorar a F1? Esta é uma questão que surge constantemente e à qual os responsáveis pelo desporto tentam responder, muitas vezes através de mudanças mais ou menos consensuais. Desafiado a apresentar a sua própria proposta, Max Verstappen revelou uma visão simples e até algo “old school” da modalidade.

A Fórmula 1 é provavelmente um dos desportos que mais questiona a qualidade do seu espetáculo e que mais pondera formas de o aprimorar. Trata-se de um dos ambientes competitivos mais emocionantes e fascinantes do mundo, onde tecnologia, competição, evolução e glamour se cruzam — e, ainda assim, parece viver numa crise de identidade permanente, sempre em busca da próxima solução capaz de tornar o espetáculo mais vibrante.

Apesar das dúvidas, o número de fãs continua a crescer, muito graças a iniciativas bem concebidas fora da pista. Já dentro dela é que surgem mais incertezas e maior discordância sobre o que deve ser a F1 do presente e do futuro.

First stint under the lights = debrief time 🤝#F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/RiKrO52g25 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 21, 2025

Em entrevista ao canal YouTube 1Password, Max Verstappen comentou o que gostaria de ver na modalidade. Conhecido pelo seu gosto mais tradicional, o #1 da Red Bull foi desafiado a descrever como seria a sua Fórmula 1 se pudesse recriá-la do zero. O resultado faz lembrar uma era que não está assim tão distante: