F1: Max Verstappen promete “destruir” colega de equipa

Max Verstappen tem um companheiro de equipa novo para 2021. Sergio Pérez chega à Red Bull Racing depois de Alex Albon não ter impressionado os responsáveis da equipa austríaca em 2020.

Para o holandês, em entrevista à Ziggo Sport, tal como os outros colegas de equipa, a chegada de Pérez não muda nada e Verstappen promete “destruir” o mexicano.

“O importante é batê-los [colegas de equipa] sempre, isso é o principal. O meu pai sempre me disse para os ‘destruir’. É importante ser mais rápido do que o colega de equipa e para mim também. Para a equipa também é importante ter ambos os carros na luta pelo título, como tínhamos com o Daniel [Ricciardo]”.