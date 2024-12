F1, Max Verstappen prevê “uma verdadeira batalha” em 2025

Max Verstappen previu uma “verdadeira luta entre muitas equipas” em 2025, em declarações produzidas ao receber o troféu de campeão mundial de pilotos na cerimónia de entrega de prémios da FIA, no Ruanda.

O piloto da Red Bull assegurou o seu quarto título consecutivo de pilotos em 2024 – uma temporada que descreveu como “altos e baixos” durante a cerimónia em Kigali – com muitos a considerarem que esta foi a sua maior conquista no campeonato, dada a concorrência em toda a grelha.

Verstappen enfrentou um forte desafio de Lando Norris, da McLaren, na luta pelo título, antes de uma corrida extraordinária no Brasil, em que o neerlandês saiu do 17º lugar da grelha para vencer, o que o colocou numa posição privilegiada para selar o título em Las Vegas, o que fez.

No entanto, com o companheiro de equipa da Red Bull, Sergio Perez, a ter dificuldades com a máquina RB20 deste ano, Norris e Oscar Piastri ajudaram a McLaren a ter sucesso no campeonato de construtores, com a equipa de Woking a bater a Ferrari no primeiro lugar por apenas 14 pontos. A Red Bull terminaria em terceiro lugar, 77 pontos atrás dos líderes, com Verstappen a ser responsável por 74,2% dos pontos finais da equipa.

“Esta época, como se pode ver, teve muitos altos e baixos”, disse Verstappen durante a cerimónia de entrega de prémios, ao receber o seu troféu pela quarta vez. “Tivemos um excelente início de ano, tudo estava a correr bem. Penso que, especialmente de fora, é claro que, como equipa, compreendemos sempre as nossas limitações e aquilo em que queremos trabalhar. A concorrência fez um excelente trabalho, melhorou muito os seus carros e tornou as coisas muito mais difíceis para nós – especialmente nos construtores.

“Tivemos uma fase um pouco difícil a meio da época, mas mesmo quando estávamos sob pressão e a passar por momentos difíceis, penso que a equipa se manteve unida. Não entrámos em pânico, o que poderia acontecer facilmente neste tipo de situações.

“Estou muito orgulhoso de todos os elementos da equipa. Claro que não estamos aqui como campeões de construtores, mas de certa forma, acho que merecíamos um pouco mais nesse campeonato.

“Tentei dar o meu melhor e também sabemos muito do que temos de trabalhar para o próximo ano. Também estou muito entusiasmado com isso, porque parece que vai ser uma luta a sério entre muitas equipas.”