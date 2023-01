F1: Max Verstappen prefere ser ele próprio a trabalhar no simulador | AutoSport

Daniel Ricciardo regressou à Red Bull como piloto de desenvolvimento e de reserva além de vir a representar a Red Bull em eventos, mas o bicampeão do mundo de Fórmula 1, Max Verstappen prefere ser ele próprio a obter a trabalhar em simulador para obter a melhor configuração do monolugar nos fins de de semana de Grande Prémio do que depender do trabalho efetuado pelo australiano ou dos outros pilotos de testes.

“Por vezes os dias no simulador são longos, mas estou convencido que vale a pena fazer este tipo de trabalho”, disse o piloto neerlandês à publicação Speedweek. “No que me diz respeito, não quero que haja um piloto de testes a trabalhar no simulador como as outras equipas fazem. Eu próprio quero trabalhar nisso porque cada um tem o seu próprio estilo de condução. Isto ajuda-me a manter a minha concentração. Afinal, não há muito a fazer em casa, para além de treinar no simulador. Além disso, é algo de que eu gosto”.

É conhecido o gosto do piloto da Red Bull pelos simuladores e Helmut Marko chegou a dizer em tempos que Max Verstappen tinha convertido o seu jato privado para poder ter um simulador a bordo.