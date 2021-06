F1, Max Verstappen: “Precisamos de trazer sempre atualizações” | AutoSport

Max Verstappen é ainda lider do campeonato do Mundo de pilotos, mas para se manter assim até ao fim do ano, o neerlandês é da opinião, que os desenvolvimentos nos Mercedes e Red Bull farão a diferença. Enquanto a Red Bull confirmou que vai trazer mais atualizações para o RB16, como por exemplo na unidade motriz da Honda no próximo GP, a Mercedes continua a afirmar o compromisso com o carro do próximo ano, não querendo alterar esses planos.

“Precisamos de continuar a melhorar, precisamos de trazer sempre novas atualizações para o carro e assim, penso que temos uma excelente oportunidade. Penso que [Mercedes] ainda estão, em pistas normais, à nossa frente, mas para nós até agora nesta época, tivemos um ótimo inicio em comparação com as outras épocas e só precisamos de o manter“, afirmou Verstappen.

Para o neerlandês, são todos os membros da equipa que podem ajudar à conquista do título.

“Cada membro da equipa, é um esforço de equipa. Temos de continuar a trazer novas peças para o tornar mais rápido [o RB16], e penso que é isso que vai decidir o campeonato”.