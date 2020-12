F1, Max Verstappen: “Precisamos de melhorar o carro e de mais potência”

Acabar a época com uma vitória é um tónico importante para a próxima época, mas Max Verstappen não tem ilusões de que é preciso muito trabalho para chegar ao topo.

O holandês fez o diagnóstico para a próxima época para que a Red Bull possa desafiar a Mercedes:

“Sabemos que temos de trabalhar arduamente durante o Inverno para sermos melhores e mais fortes porque não podemos confiar neste resultado”, disse ele na conferência de imprensa do GP pós-Abu Dhabi.

“Sabemos que ainda temos de melhorar muito o carro e sabemos que há algumas áreas que temos realmente de trabalhar e isso não é só no carro, mas também em termos de potência – precisamos de mais.“

“Espero que aprendamos com os últimos anos. Iremos definitivamente para o Inverno com uma boa sensação. É sempre bom ganhar a última corrida especialmente depois de um ano como este muito duro e com muitas corridas sucessivas. Tem sido difícil para todos, especialmente para os mecânicos, mas também para as pessoas na fábrica.“

“Espero que aprendamos com os nossos erros s e esperamos construir um carro melhor para começar no próximo ano”.