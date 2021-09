F1: Max Verstappen poderá trocar de motor em Sochi | AutoSport

Max Verstappen já tem uma penalização garantida em Sochi, depois do incidente com Lewis Hamilton em Monza, mas poderá não ficar só por aí. A Red Bull está a ponderar trocar de motor em Sochi numa pista onde poderá ser mais simples para Verstappen recuperar posições.

Depois do incidente em Silverstone, tornou-se inevitável que Verstappen fosse penalizado por troca de motor, pois o segundo motor que estava a ser usado por altura do acidente no GP da Grã Bretanha fez poucos quilómetros e não pôde mais ser usado. Com o terceiro motor já em uso, seria praticamente impossível cumprir o resto da época com a mesma unidade, pelo que a equipa começou a planear a troca, que poderá acontecer já em Sochi. Apesar de ser uma pista que apenas viu carros da Mercedes no primeiro lugar, é aquela que permite mais ultrapassagens e largar do fim da grelha poderá não ser tão problemático. Mais ainda, com a chuva que é esperada, Verstappen poderia recuperar mais facilmente, ele que é um dos melhores neste tipo de condições.

Em declarações à RacingNews365.com, Horner admitiu que a troca poderá ser feita em breve e que a equipa avaliará a situação depois da qualificação em Sochi:

“É inevitável que vamos sofrer uma penalização; temos provavelmente uma janela de três ou talvez até quatro pistas para o fazermos”, disse Horner. “Temos a capacidade de o fazer; se vamos ou não depende realmente de onde estamos no sábado, algo que poderá acontecer em Sochi”, disse Horner. “Por isso, tomaremos essa decisão mais perto da hora”.

“Infelizmente, [o dano no motor usado em Silverstone ] está numa parte estrutural, pelo que seria muito difícil fazer uma reparação”, explicou ele. “Aquele motor tem muito pouca quilometragem, por isso olhámos para ele possivelmente como um motor de sexta-feira, mas infelizmente é improvável”.

Helmut Marko afirmou que a mudança não tem de acontecer necessariamente em Sochi:

“Temos de substituir o motor nas próximas corridas devido aos danos em Silverstone. Isso não tem necessariamente de acontecer em Sochi – mas pode acontecer. Esperaremos pela qualificação, pelas condições climatéricas – e depois decidiremos. A mudança de motor pode ser possível se as possibilidades de ultrapassagem nos derem uma hipótese de pontos, se começarmos atrás. Mas graças a Deus a ultrapassagem é possível em Sochi. Veremos como a velocidade será comparada à Mercedes e depois a estratégia do nosso lado será baseada nisso”.

O facto de a pista em Sochi ter sorrido invariavelmente à Mercedes nos últimos anos não desempenha um papel nesta época, de acordo com Marko. “Isso já não é relevante, porque este ano recuperámos muito terreno e fomos competitivos em quase todas as pistas”.