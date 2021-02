F1: Max Verstappen pode ficar livre no fim da época

É mais um elemento que pode apimentar a Silly Season de 2021. Max Verstappen tem uma cláusula que lhe permite sair da Red Bull se a equipa não atingir uma performance pre-estabelecida.

Quem o confirmou foi Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, que admitiu que a estrela da equipa pode sair graças a uma clausula que está ligada à performance da equipa.

Se o piloto de 23 anos for ultrapassado pelo melhor carro da grelha por uma margem específica média, ao longo da época, o défice poderá teoricamente desencadear uma saída Verstappen, cujo timing poderia corresponder à saída de Lewis Hamilton da F1 e assim deixar um lugar de para preencher na Mercedes.

“Sim, há uma cláusula de desempenho”, admitiu Marko, falando com o site alemão F1-Insider.com “Não quero entrar em detalhes, mas diz mais ou menos que Max deve poder competir por vitórias e pelo campeonato com base nos seus próprios méritos. Se ele conseguir fazer isso, o seu contrato é prolongado. Caso contrário, ele será livre”.

Mas a equipa baseada em Milton Keynes está, no entanto, a trabalhar arduamente para colmatar as diferenças para a Mercedes, concorrente na linha da frente, e assim aliviar quaisquer preocupações sobre a “cláusula de desempenho” da Verstappen.

“É esse o nosso objectivo e acredito nele, não só por causa do Max, mas porque está no nosso ADN que queremos ganhar”, disse Marko. “Estamos no bom caminho e penso que podemos cumprir a cláusula”.