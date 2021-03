F1: Max Verstappen perde mecânico

Max Verstappen vai ter um novo elemento na sua equipa de mecânicos. Lee Stevenson, mecânico nº1 do piloto holandês vai assumir outras funções.

Em F1 a estabilidade nas equipas de mecânicos é sempre algo apreciado pelos pilotos que gostam de trabalhar com as mesmas caras. Mas Stevenson foi convidado para assumir outras funções:

“’10 vitórias, 3 poles, 42 pódios. Nunca sonhei em fazer uma viagem tão incrível com o melhor condutor da grelha. É uma pena que não tenhamos conseguido conquistar o título, mas ELE irá com certeza! A minha viagem como o No1 do carro chegou ao fim ao assumir um novo papel na equipa, uma oportunidade que não podia perder”, anunciou Stevenson na Instagram.

Ainda não se sabe que funções o mecânico ira assumir nem quem irá ficar com o seu lugar no lado da box de Verstappen.