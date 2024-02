F1, Max Verstappen: “Penso que este pode ser um carro competitivo” | AutoSport

Max Verstappen teve uma estreia consistente aos comandos do Red Bull RB20, estabelecendo o tempo mais rápido do primeiro dia testes de pré-temporada no Barém, tendo ficado muito satisfeito com o comportamento do carro.

O atual campeão do mundo mostrou-se forte aos comandos do RB20, que indicou também um potencial promissor. “É bom estar de volta”, afirmou Max Verstappen em declarações ao Verstappen.nl. “Também acho que tivemos um bom dia. Conseguimos fazer muitas voltas e, com o carro, pudemos experimentar muitas coisas, por isso estamos muito satisfeitos no geral”.

O tricampeão do mundo de Fórmula 1 acrescentou que “fiquei muito contente com a forma como o carro reagiu, o equilíbrio foi muito bom. É apenas um teste, mas tivemos um bom dia. Penso que este pode ser um carro competitivo, mas cabe-nos a nós tirar o máximo partido dele. Estou realmente ansioso por esta época”.

No segundo dia de testes estará Sergio Pérez ao volante do RB20, uma vez que ontem esteve Max Verstappen todo o dia em pista. No último dia, os pilotos vão dividir essa tarefa nas duas sessões.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA