F1: Max Verstappen pensa que o esforço deste ano não compromete 2022 | AutoSport

O líder do campeonato, Max Verstappen pensa que todo o esforço em termos de desempenho do monolugar, não compromete o projeto do próximo ano. Para o neerlandês, embora a equipa traga novas atualizações para quase todas as corridas, tendo em conta o teto orçamental e as novas regras de 2022, a continuidade do bom desempenho nas próximas épocas não deve sofrer com isso.

“Não sei o que se passa com outras equipas, mas sei que do nosso lado, melhoramos o nosso carro em quase todas as corridas, o que considero muito importante. Temos uma boa oportunidade de ter uma boa temporada e estou confiante com as pessoas que temos na equipa, que o foco para o próximo ano, também será de 100%”. Até agora, não vejo que possa comprometer isso. Claro, que o tempo o dirá, [mas] concordo plenamente com a abordagem que temos para esta época”.