F1, Max Verstappen orgulhoso da recuperação: “espero ser competitivo”

Max Verstappen orgulha-se da recuperação na luta pelo título e prevê corrida competitiva em Las Vegas, destacando os desafios das condições do circuito.

Max Verstappen, tetracampeão e atual piloto da Red Bull, mostra orgulho pelo desempenho da equipa após ter reduzido significativamente a desvantagem pontual para os rivais, embora admita que o desempenho geral na temporada não atingiu o desejado. O piloto reconhece que, no início da época, estava a mais de 100 pontos do líder Oscar Piastri, mas uma sequência de três vitórias em quatro Grandes Prémios permitiu-lhe regressar à luta pelo título.

Verstappen afirmou: “Tem sido uma boa temporada, tentámos ser consistentes e otimizar o carro. Não estivemos no nosso melhor durante a maioria da época, mas conseguimos recuperar muita diferença, o que me orgulha.”

Ao olhar para o Grande Prémio de Las Vegas de 2025, o piloto holandês vê a prova como uma oportunidade, mas não sem ressalvas: “O ritmo da corrida no Brasil foi bom e espero ser competitivo. Gostaria de ter começado mais à frente, mas diverti-me a ultrapassar e a lutar até à última volta.”

Verstappen mantém a abordagem habitual ao campeonato, focando-se em cada corrida e consciente de que precisa de muita sorte para continuar na luta. Para o circuito de Las Vegas, destaca as baixas temperaturas e o baixo apoio aerodinâmico como desafios que exigirão uma boa gestão dos pneus.