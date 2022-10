F1, Max Verstappen: onde terminaram as dúvidas? Cedo, a Ferrari nunca foi ‘tema’… | AutoSport

Max Verstappen disse recentemente que foi no GP de França que percebeu que iria ser Campeão do Mundo novamente. Foi a corrida em que Charles Leclerc se despistou quando liderava. Até aí, as coisas começaram bem para a Ferrari ao ponto de Leclerc ter 46 pontos de avanço para Max Verstappen, após três corridas, mas depois disso, pode não se falar em descalabro, mas não andou muito longe. Mais três corridas depois, o piloto da Red Bull já estava na frente do campeonato com seis pontos de avanço para o homem da Ferrari.

Outros três Grandes Prémios depois, Leclerc já nem era segundo no campeonato, era Sergio Perez, três pontos à frente do monegasco e 49 atrás do seu colega de equipa.

É verdade que em Paul Ricard, com a margem a aumentar 25 pontos, passando para 63 a diferença, foi aí o ponto de não retorno, em condições normais…

Mas aquela sequência, Espanha, Mónaco, Azerbaijão foi terrível para a Ferrari, só aí a Red Bull ganhou-lhes 86 pontos. motor partido, estratégia, motor partido…

A tendência estava perfeitamente estabelecida, a Ferrari até poderia equilibrar a situação em pista, mas quanto aos números já não havia muito a fazer.

Daí para a frente a Ferrari voltou a trocar os pés pelas mãos com a estratégia na Grã-Bretanha e Hungria, pelo meio o erro de Leclerc em França.

Ainda chegou a pensar-se que Spa poderia mudar alguma coisa, pois foi aí que a FIA introduziu a nova diretiva, que poderia ter mexido com a competitividade dos carros, especialmente pelo facto de ter sido limitada a altura ao solo, mas com Carlos Sainz a terminar a quase a 30 segundos de Max Verstappen percebeu-se que pouco ou nada havia a fazer, mesmo depois dessa mudança das regras.

É que Max Verstappen venceu facilmente partindo do 14º lugar da grelha.

Charles Leclerc partiu atrás de Verstappen e terminou em sétimo a mais de um minuto.

Outro exemplo, Hungaroring: Ferrari ficam fora do pódio apesar de ambos terem arrancado nas duas primeiras filas da grelha. Num circuito como a Hungria, Max partiu de 10º e venceu.

Mais palavras para quê?