F1: Max Verstappen olha para as temperaturas como o principal desafio em Las Vegas

Max Verstappen destacou a gestão dos pneus como um fator-chave para o Grande Prémio de Las Vegas, onde se espera que as baixas temperaturas desafiem as equipas. O circuito, com as suas longas retas e oportunidades de ultrapassagem, deverá proporcionar uma corrida emocionante.

Verstappen, que venceu o primeiro GP de Las Vegas do ano passado, pode garantir o seu quarto campeonato consecutivo de pilotos de F1 com uma vantagem de 60 pontos no final do fim de semana. Atualmente, tem uma vantagem de 62 pontos sobre Lando Norris, quando faltam 86 pontos para o final da época.

“Las Vegas é o início da última jornada tripla do ano, por isso é o último esforço para todos”, disse Verstappen. “Tivemos um bom desempenho aqui no ano passado e é um circuito muito rápido, com longas retas e muitas oportunidades de ultrapassagem. Mais uma vez, as temperaturas parecem ser bastante baixas, pelo que será uma questão de gerir os pneus. Estamos a encarar cada corrida como ela é e estamos ansiosos pelas últimas corridas da época. O Brasil foi uma corrida incrível para nós e um momento realmente especial para mim e para a equipa. Foi ótimo ver que voltámos à forma que tínhamos antes; a equipa fez um trabalho fantástico e esperamos continuar assim nas próximas corridas.”