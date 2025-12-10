F1, Max Verstappen: “Obrigado, Helmut”

Max Verstappen prestou homenagem a Helmut Marko após a confirmação da sua saída da Red Bull no final deste ano. A decisão coloca ponto final numa colaboração que durou mais de duas décadas e que foi determinante para o desenvolvimento da estrutura desportiva da equipa, desde o programa júnior até à formação de campeões como Sebastian Vettel e o próprio Verstappen.

Marko, figura central na filosofia competitiva da Red Bull, desempenhou um papel decisivo na descoberta e na orientação de talentos. Verstappen conheceu-o em 2013, quando tinha apenas 15 anos, e desde então descreve o austríaco como um “pilar” da equipa e uma espécie de “segundo pai”. A saída de Marko acontece no rescaldo de uma temporada em que Red Bull falhou por pouco o título mundial, momento que o próprio admite ter sido determinante para a sua decisão de encerrar este longo ciclo. No entanto, os rumores apontam para uma quebra na relação com a nova chefia da Red Bull, que terá despoletado esta saída.

Nas redes sociais, Verstappen expressou publicamente a sua gratidão, enquanto Marko recordou o percurso conjunto com orgulho, destacando as conquistas e o impacto que teve na estrutura ao longo de mais de 20 anos.

Max Verstappen:

“Obrigado, Helmut. Conquistámos juntos tudo aquilo com que sempre sonhámos. Estou eternamente grato pela tua confiança em mim.”

Helmut Marko: