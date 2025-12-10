F1, Max Verstappen: “Obrigado, Helmut”
Max Verstappen prestou homenagem a Helmut Marko após a confirmação da sua saída da Red Bull no final deste ano. A decisão coloca ponto final numa colaboração que durou mais de duas décadas e que foi determinante para o desenvolvimento da estrutura desportiva da equipa, desde o programa júnior até à formação de campeões como Sebastian Vettel e o próprio Verstappen.
Marko, figura central na filosofia competitiva da Red Bull, desempenhou um papel decisivo na descoberta e na orientação de talentos. Verstappen conheceu-o em 2013, quando tinha apenas 15 anos, e desde então descreve o austríaco como um “pilar” da equipa e uma espécie de “segundo pai”. A saída de Marko acontece no rescaldo de uma temporada em que Red Bull falhou por pouco o título mundial, momento que o próprio admite ter sido determinante para a sua decisão de encerrar este longo ciclo. No entanto, os rumores apontam para uma quebra na relação com a nova chefia da Red Bull, que terá despoletado esta saída.
Nas redes sociais, Verstappen expressou publicamente a sua gratidão, enquanto Marko recordou o percurso conjunto com orgulho, destacando as conquistas e o impacto que teve na estrutura ao longo de mais de 20 anos.
Max Verstappen:
“Obrigado, Helmut. Conquistámos juntos tudo aquilo com que sempre sonhámos. Estou eternamente grato pela tua confiança em mim.”
Helmut Marko:
“Estou envolvido no desporto motorizado há seis décadas, e os últimos mais de 20 anos na Red Bull foram uma jornada extraordinária e extremamente bem-sucedida. Foi um período maravilhoso, que pude ajudar a moldar e partilhar com tantas pessoas talentosas. Tudo aquilo que construímos e alcançámos juntos enche-me de orgulho. Falhar por tão pouco o campeonato do mundo esta época tocou-me profundamente e deixou claro que este é, para mim, o momento certo para encerrar este capítulo tão longo, intenso e bem-sucedido. Desejo à equipa contínuo sucesso e estou convicto de que voltarão a lutar por ambos os títulos mundiais já no próximo ano.”
