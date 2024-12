F1, Max Verstappen: “O Sergio Pérez não é um idiota”

Max Verstappen expressou simpatia pelo seu colega de equipa da Red Bull, Sergio Perez, que enfrentou uma época difícil, marcada por fracas prestações na qualificação e críticas generalizadas. Apesar das dificuldades de Perez, Verstappen enfatizou que Perez “não é um idiota” e foi julgado injustamente, atribuindo algumas das dificuldades ao próprio carro.

Apesar de Perez ter assinado um novo contrato durante a época, a sua posição permanece incerta entre os rumores de que Liam Lawson poderia substituí-lo, com Isack Hadjar a juntar-se potencialmente a Yuki Tsunoda na equipa irmã da Red Bull. Verstappen elogiou Perez por ser um bom piloto e colega de equipa, referindo que o carro era difícil de manusear para ambos após a pausa de verão.

Embora Verstappen tenha reconhecido que Pérez poderia ter tido um melhor desempenho em alguns fins-de-semana, defendeu-o das críticas, salientando a boa relação de trabalho entre ambos.

“Sempre trabalhei muito bem com o Checo, ele é um tipo fantástico, honestamente. É muito raro ter um companheiro de equipa como ele, que sempre foi ótimo e também um tipo simpático. Trabalho com ele todos os fins-de-semana, semana sim, semana não, e acho que as pessoas têm sido muito duras com ele”, acrescentou. “Claro que há alguns fins-de-semana que talvez pudessem ter sido melhores naturalmente, mas às vezes as pessoas têm sido muito duras com ele, porque ele não é um idiota. Ele sempre foi considerado um grande piloto e tem sido difícil, mas tem sido difícil para todos na equipa, porque às vezes o carro era muito difícil de conduzir.”