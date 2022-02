F1, Max Verstappen: “O que fizeram a Michael Masi não foi correto” | AutoSport

Max Verstappen criticou o tratamento que foi dado a Michael Masi. Segundo Verstappen, Masi não foi tratado da forma correta e a sua destituição não faz sentido:

“Michael foi atirado para a frente do autocarro. Para mim, o que aconteceu ao Masi não foi correto. Imaginem como seria se estivessem sempre a gritar aos ouvidos do árbitro, como em Abu Dhabi”, declarou Verstappen. “Penso que Michael é um homem muito capaz e que com o apoio certo ele poderia fazer o trabalho. O Whiting também teve apoio e penso que é uma decisão errada substituí-lo”.