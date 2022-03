F1, Max Verstappen: ” O desespero de vencer desapareceu” | AutoSport

Max Verstappen parece encarar esta época com uma mentalidade muito diferente, mais leve e menos obstinada. Depois do campeonato conquistado e da renovação de contrato até 2028. Verstappen é agora um piloto feliz, com o futuro definido e sem o desespero de vencer.

“Quero ganhar, mas a pressa, quase desespero, de ganhar já não existe. Isso não significa que esteja menos motivado. Nesse aspeto, ainda estou no mesmo nível. Talvez esteja mais motivado porque o quero fazer novamente”, disse Verstappen em conversa com o jornal holandês De Telegraaf.

No entanto, o seu discurso é agora diferente e a conquista do título trouxe-lhe uma calma que não existia antes. E isso pode ser um trunfo para o neerlandês.