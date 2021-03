F1, Max Verstappen: “O carro é um pouco mais previsível”

Max Verstappen ficou visivelmente satisfeito com os resultados final dos testes do Bahrein. O piloto da Red Bull afirmou que os planos da equipa foram cumpridos na integra e as sensações são boas:

“Acabámos por completar o nosso programa e tenho boas sensações no carro”, declarou Verstappen através do seu site oficial. “O carro é um pouco mais previsível e isso é agradável. Não tivemos quaisquer problemas e estamos a sair daqui sem grandes dúvidas. O equilíbrio do carro estava bom. Num fim-de-semana de corrida pode ser diferente e não se sabe o que as outras equipas estão a fazer em termos de combustível, mas de qualquer modo a sensação foi positiva. “